Ajax-jeugdproduct droomt groot: "Mijn droom is de Champions League"

"Ik kon een transfer maken afgelopen winter", opent hij in gesprek met Voetbal International. "Het zou vooral goed voor Vitesse zijn geweest, het is bekend dat de situatie van de club geen gemakkelijke is. Het is ook geen geheim dat ik te veel verdien voor de situatie waarin Vitesse zich bevindt. Ze hadden nu nog geld kunnen ontvangen voor mij."

Hoogewerf zelf ilde echter niet weg. "Maar voor mij is het belangrijk om nu stappen te zetten die goed zijn voor mijn carrière, in plaats van te kiezen voor het geld. Halverwege het seizoen verkassen is daarnaast lastig voor een speler. Hoewel clubs wel spelers zoeken met specifieke kwaliteiten, zoals ik die heb. Maar het was niet het juiste moment. Mijn vrouw bevalt bijna van ons derde kind. Het past nu niet goed."

Zijn gezin staat achter hem, wat hij ook doet. "Iedereen gaat mee als ik naar het buitenland zou gaan. Dat hebben we zo besproken. Belangrijk voor mij is de keuze die ik maak. Er was interesse uit Turkije, Spanje en de Verenigde Staten. Dat avontuur trekt me zeker wel, maar nu nog niet. Wat is de weg terug na de VS? Mijn droom is nog altijd om in de Champions League te spelen. Dat is moeilijker als je uit Europa weggaat."