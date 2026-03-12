Laatste nieuws
'Ajax-jeugdproduct kan AZ verlaten voor groot miljoenenbedrag'

Rik Engelbertink
bron: La Gazzetta dello Sport
Bendegúz Kovács
Bendegúz Kovács Foto: © BSR Agency

Een groot aantal Europese topclubs kijken met veel belangstelling naar Jong AZ-spits Bendeguz Kovacs. Dat meldt het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. Onder andere Juventus, Borussia Dortmund, Aston Villa en Sporting CP zouden de spits graag overnemen. 

De 1.99m lange spits weet het net heel gemakkelijk te vinden. De spits scoorde dit seizoen in 31 officiële wedstrijden in alle competities al 29 goals. In de Keuken Kampioen Divisie scoorde hij vijfmaal in zeven duels voor Jong AZ. 

Kovacs speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar na twee jaar liet men hem uit zijn contract lopen. AZ nam hem gratis over. Volgens La Gazzetta sprak Juventus al met de spits, die rond de vijf miljoen euro op kan leveren voor AZ. 

