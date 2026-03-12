Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax-jeugdproduct kan AZ verlaten voor groot miljoenenbedrag'
Bendegúz Kovács Foto: © BSR Agency
Een groot aantal Europese topclubs kijken met veel belangstelling naar Jong AZ-spits Bendeguz Kovacs. Dat meldt het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. Onder andere Juventus, Borussia Dortmund, Aston Villa en Sporting CP zouden de spits graag overnemen.
De 1.99m lange spits weet het net heel gemakkelijk te vinden. De spits scoorde dit seizoen in 31 officiële wedstrijden in alle competities al 29 goals. In de Keuken Kampioen Divisie scoorde hij vijfmaal in zeven duels voor Jong AZ.
Kovacs speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar na twee jaar liet men hem uit zijn contract lopen. AZ nam hem gratis over. Volgens La Gazzetta sprak Juventus al met de spits, die rond de vijf miljoen euro op kan leveren voor AZ.
Laatste nieuws
García krijgt bij Ajax bekende assistent: "Dat is wel lekker"
Pelle Clement lyrisch: "Om te laten zien wat bij Ajax niet lukte"
'Ajax-jeugdproduct kan AZ verlaten voor groot miljoenenbedrag'
Gaaei rechtsbuiten? "Valt niet uit te sluiten dat García dat doet"
Oscar Garcia geeft vrijdag eerste persconferentie namens Ajax
Weghorst naar FC Twente? "Als hij de winnende maakt tegen Ajax..."
Jansen tipt Ajax: "Je mag verwachten dat ze hem hebben gescout"
'Lekken naar pers bij Ajax moet stoppen': "Al acht keer beloofd"
Ajax lijdt onder trainerswissels: "Niet altijd even gemakkelijk"
Babel wil 'andere' Eredivisie: "Zwarte trainers belangrijkste rol"
Meer nieuws
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Dat kan ik me ook voorstellen"
"Mijn toekomst was voor de komst van Erik ten Hag al bepaald"
Hlynsson vertrok bij Ajax: "Wist meteen dat ik daarheen wilde'
Spitse sprak met Ajacied over functie in mannenvoetbal: "In de gym"
Van der Vaart plots wereldnieuws na opmerking over Ajax-speler
Sherida Spitse vertelt: "Daar werd ik eigenlijk van beschuldigd"
Oscar Garcia laat van zich horen: "We moeten ambitieus zijn"
Van der Gijp blikt terug over Ajacied: "Hij spoort niet helemaal"
Rentree van Wesley Sneijder krijgt een staartje: KNVB grijpt in
"Jordi Cruijff is totaal niet van het polderen en de lange termijn"
Ouder nieuws
Danny Blind vertelt over Ajax-vertrek: "De komst van McConnell..."
René van der Gijp ziet probleem Ajax: "Dat gaat niet, nooit"
Ajax kansloos voor tweede plek? "Trainerswissel gaat tegenvallen"
Ten Voorde: "Het is wel heel treurig wat Ajax aan het doen is"
Medewerkers GVB maakten zich grote zorgen rondom Ajax - Benfica
'Chaos compleet bij Ajax': "Heel pijnlijk, het is een puinhoop"
Ajax verlengt met talentvolle middenvelder: "We zijn heel blij"
Dies Janse wacht rustig op plan Ajax: "Zo is afgesproken"
Drukke transferzomer verwacht: "Er is veel werk te verrichten"
Ronald de Boer ziet Cruijff snel ingrijpen: "Nog nooit gebeurd"
Video’s
Hlynsson vertrok bij Ajax: "Wist meteen dat ik daarheen wilde'
Van der Gijp blikt terug over Ajacied: "Hij spoort niet helemaal"
Ajax kansloos voor tweede plek? "Trainerswissel gaat tegenvallen"
Derksen snapt niks van aanstelling van Ajax: "Ideale schoonzonen"
Jordi Cruijff kon als speler naar Ajax: "Toen kwam Ferguson"
Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."
Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"
0 reacties