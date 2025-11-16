Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax-jeugdproduct onthult: "Feyenoord heeft zich nog niet gemeld"

Thomas
bron: Noordhollands Dagblad
Robin van Cruijsen
Robin van Cruijsen Foto: © BSR Agency

Robin van Cruijsen is bezig aan een opvallend seizoen bij FC Volendam, en dat is ook buiten het vissersdorp niet onopgemerkt gebleven. De negentienjarige middenvelder, die van 2013 tot 2015 in de jeugdopleiding van Ajax speelde maar daar nooit doorbrak, wordt inmiddels zelfs gelinkt aan Feyenoord. Voor Van Cruijsen is de plotselinge aandacht nog wennen, zo vertelt hij in het Noordhollands Dagblad.

"Er is veel op me af gekomen. Mijn naam wordt wel eens genoemd, inderdaad. Dat Feyenoord interesse zou hebben? Ik krijg veel toegestuurd door vrienden, ik heb het allemaal gelezen", zegt hij. De spelmaker speelde na Ajax bij AFC en belandde uiteindelijk bij Volendam, waar het dit seizoen hard is gegaan. Onder trainer Rick Kruys is hij uitgegroeid tot één van de smaakmakers. In tien Eredivisieduels was hij goed voor twee doelpunten en twee assists.

De plotselinge schijnwerpers zijn nieuw voor de jonge middenvelder, die nog geen jaar geleden onopvallend speelde bij de beloften. "Ik weet ook niet wat er allemaal van waar is. Feyenoord heeft zich nog niet gemeld bij mijn zaakwaarnemer. Als je het allemaal voor de eerste keer ziet, is het allemaal grappig. Voor de rest probeer ik me er niet mee bezig te houden. Het is niet belangrijk", zegt Van Cruijsen nuchter.

