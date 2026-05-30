Ajax-jeugdspeler verlaat club en tekent bij Eredivisie-ploeg

Nnamdi Koka, die vertrekt bij Ajax, heeft een nieuwe club gevonden bij AZ. De zeventienjarige middenvelder tekent in Alkmaar een contract tot medio 2029, zo maakten de Alkmaarders zaterdag bekend.

Dit seizoen kwam Koka uit voor Ajax O19, waar hij weinig speeltijd kreeg: twaalf wedstrijden en 290 minuten. Wel maakte hij in oktober zijn profdebuut bij Jong Ajax tegen TOP Oss, toen hij in de slotfase mocht invallen. Een vertrek uit Amsterdam lag al enige tijd in de lijn der verwachting, drie jaar na zijn overstap van Feyenoord naar Ajax.

AZ hoopt dat Koka in Alkmaar een vergelijkbare ontwikkeling doormaakt als Bendegúz Kovács. De Hongaar kreeg bij Ajax O19 weinig kansen, maar groeide bij AZ uit tot een belangrijke speler en verdiende zelfs een oproep voor het nationale elftal.