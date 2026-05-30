Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-jeugdspeler verlaat club en tekent bij Eredivisie-ploeg

Cherine
Sportpark De Toekomst (Ajax)
Sportpark De Toekomst (Ajax) Foto: © Pro Shots

Nnamdi Koka, die vertrekt bij Ajax, heeft een nieuwe club gevonden bij AZ. De zeventienjarige middenvelder tekent in Alkmaar een contract tot medio 2029, zo maakten de Alkmaarders zaterdag bekend.

Dit seizoen kwam Koka uit voor Ajax O19, waar hij weinig speeltijd kreeg: twaalf wedstrijden en 290 minuten. Wel maakte hij in oktober zijn profdebuut bij Jong Ajax tegen TOP Oss, toen hij in de slotfase mocht invallen. Een vertrek uit Amsterdam lag al enige tijd in de lijn der verwachting, drie jaar na zijn overstap van Feyenoord naar Ajax.

AZ hoopt dat Koka in Alkmaar een vergelijkbare ontwikkeling doormaakt als Bendegúz Kovács. De Hongaar kreeg bij Ajax O19 weinig kansen, maar groeide bij AZ uit tot een belangrijke speler en verdiende zelfs een oproep voor het nationale elftal.

"Nnamdi kennen we al jaren vanuit zijn tijd bij Feyenoord en Ajax", zegt hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg op de clubsite. "Toen hij beschikbaar kwam, hebben we hem uitgenodigd om mee te trainen. In die trainingen liet hij direct zien wat wij al langer van hem wisten. Nnamdi is technisch vaardig, heeft een goed inzicht en kiest uitstekend positie, zowel aanvallend als verdedigend. Dat zijn kwaliteiten die uniek zijn en die uiteindelijk nodig zijn om de stap richting het eerste elftal te maken."

Gerelateerd:
F-Side van Ajax

Ajax-supportersclub: "Indien het gebeurt, beraden we ons op acties"

0
Lovro Majer

'Ajax legt concreet aanbod neer voor Wolfsburg-smaakmaker'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

0
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-jeugdspeler verlaat club en tekent bij Eredivisie-ploeg

Ajax-supportersclub: "Indien het gebeurt, beraden we ons op acties"

'Ajax legt concreet aanbod neer voor Wolfsburg-smaakmaker'

Rafael van der Vaart looft zijn zoon: "Hij geeft elke dag alles"

Verweij merkt op: "Hij neemt daar geen genoegen mee bij Ajax"

VI-duo laakt Ajax-topkandidaat: "Waanzin, klinkklare onzin"

Weghorst krijgt lof: "Volkomen logisch dat Koeman hem meeneemt"

'Ajax-F-side en druk op oud-bestuurders: nieuwe details onthuld'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws