2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax-jongeling haalt woede fans op hals: "Ben beter dan Wijndal"

Rik Engelbertink
bron: Ajax Showtime
Owen Wijndal baalt
Owen Wijndal baalt

Binnen de jeugdopleiding van Ajax heeft Eternal Barron een klein relletje gecreëerd. De aanvaller van Ajax Onder 19 zei beter te zijn dan Lucas Rosa en Owen Wijndal. Daarbij liet hij zich ook in felle bewoordingen uit over laatstgenoemde.

Hij streamde met voormalig ploeggenoot Juwensley Onstein. Daarin zegt hij onder meer een betere voetballer te zijn dan Lucas Rosa en Owen Wijndal, zo werd opgemerkt door fanaccount Inside020. De uitspraak werd opgepikt door meerdere Ajax-fansites.

Op X zijn fans kritisch: "Deze gozer totaal niet scherpste mes uit de la. Rosa maakt gehakt van je en is drie keer zo goed als jij.", schrijft iemand. Een ander schrijft: "Rosa eet hem op." Anderen zijn echter beschermend: "Wie is er niet beter dan Wijndal? Kerel is zo slecht, dat zelfs een amateurspeler het beter zou doen."

Eerder liet Ajax Showtime al weten dat Barron 'een gebruiksaanwijzing' heeft. Zijn gedrag en professionaliteit zijn al vaker aan de kaak gesteld. Hij kreeg al eerder te maken met een disciplinaire schorsing.

Owen Wijndal Lucas Rosa
