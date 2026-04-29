Ajax juicht voor Ipswich Town en hoopt op miljoenen voor Akpom

Niet vaak zal men in Amsterdam met zoveel belangstelling naar de ontknoping van de Engelse Championship hebben gekeken als dit seizoen. En dat heeft alles te maken met Chuba Akpom.

De spits wordt momenteel door Ajax verhuurd aan Ipswich Town, dat in het slot van het seizoen hoopt directe promotie naar de Premier League af te dwingen. En in Amsterdam duimt men mee voor Ipswich Town. Mochten 'The Tractor Boys' namelijk promoveren, dan treedt de verplichte optie tot koop namelijk in werking. En dat zou betekenen dat Ajax zo'n negen miljoen euro kan verwachten voor Akpom.

Dinsdagavond speelde de ploeg van Akpom echter gelijk tegen Southampton FC, waardoor directe promotie nog niet in de wacht is gesleept. Komend weekend krijgt de ploeg echter nog een kans, als het speelt tegen het al uitgespeelde Queens Park Rangers. Ipswich Town gaat met een voorsprong van één punt ten opzichte van Millwall de laatste speelronde in.