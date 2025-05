'Ajax kaapt talent Feyenoord ondanks bemoeienis Robin van Persie'

Feyenoord moet afscheid nemen van Milan Verhoeven. De talentvolle middenvelder uit de Onder 15 vertrekt komende zomer naar Ajax. Verhoeven, geboren in 2011, werd gezien als een van de meest creatieve spelers in zijn lichting. Zijn vertrek is een gevoelig verlies voor de jeugdopleiding van de Rotterdammers.