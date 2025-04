Ajax kaapt toptalent weg voor neus Feyenoord: "Geloofde het niet"

Ajax heeft AZ, PSV, FC Twente en SC Heerenveen afgetroefd. Anass Moumama komt namelijk over van de amateurs van AFC en heeft een contract getekend dat hem voor ten minste twee jaar aan de Amsterdammers verbindt. Opvallend: Moumane speelde eerder al in de jeugdopleiding van Ajax, maar werd destijds weggestuurd. Via een indrukwekkende omweg keert hij nu toch weer terug bij de club van zijn jeugd.

De aanvaller, die zijn overstap zelf aankondigde via Instagram, stond in de belangstelling van een groot aantal Eredivisieclubs. Ook Feyenoord toonde interesse in de talentvolle aanvaller, evenals AZ, PSV, FC Twente en SC Heerenveen.

In een gesprek met Ajax Showtime vertelt de jonge Moumane openhartig over zijn keuze en de vele aanbiedingen die hij kreeg. "Ik hoorde eerst dat FC Twente interesse in me had. Toen later Ajax aanklopte, geloofde ik het eerst niet."

De keuze was allesbehalve eenvoudig. De interesse voor Moumane was groot, waardoor hij al vroeg in zijn loopbaan een belangrijke beslissing moest nemen. "Na FC Twente kwam PSV en uiteindelijk meldden heel veel teams zich. AFC heeft toen besloten om de clubs in de wacht te zetten. Ajax kreeg daarna voorrang, omdat het een partnerclub is van AFC en ik daar graag stage wilde lopen."

Niet alleen Ajax, maar ook AZ deed er alles aan om het talent binnen te halen. "Ik heb een keer meegetraind bij AZ en ze hebben me net als Ajax en FC Twente ook een contract aangeboden. Ze wilden me graag hebben, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor Ajax. Ajax zit in mijn hart. Ik heb er eerder gespeeld, ik ken de club, de trainers, spelers en het is een goede opleiding", besluit Moumane.