'Ajax kan ademhalen: topper gaat door ondanks tbc-besmetting'

De Eredivisie-topper in de strijd om de landstitel tussen PSV en Ajax kan zondag gewoon doorgaan ondanks de tbc-besmetting van Lucas Pérez. Een woordvoerder van de KNVB laat dat weten aan het ANP.

"We hebben gesproken met beide clubs en er is geen reden om aan te nemen dat de wedstrijd niet doorgaat", aldus de KNVB. De voetbalbond heeft contact gehad met PSV, dat zelf ook optimistisch was."De clubartsen van PSV en Ajax en de bondsarts van de KNVB staan wel in contact met elkaar. Maar niemand van de spelers heeft klachten en er wordt gewoon getraind", zei een persvoorlichter tegen de NOS.

Er is vanuit PSV een bron- en contactonderzoek opgestart samen met de GGD Brabant-Zuidoost. De uitslag daarvan is naar verwachting eind deze week bekend. PSV denkt niet dat er andere spelers besmet zijn geraakt. Met Pérez gaat het goed.