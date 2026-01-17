"Ajax kan alsnog besluiten de knip te trekken voor Stije Resink"

Ajax zet voorlopig een streep door grote aankopen na de namen van Manuel Ugarte en Daley Blind, zolang Jordi Cruijff nog niet is begonnen. FC Groningen-aanvoerder Stije Resink blijft een wens, meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens het AD gaat de Ajax-directie onder leiding van Marijn Beuker en Alex Kroes voorlopig niet zwaar investeren. "De huidige directie is nog altijd niet van plan om grote investeringen te doen zo lang de nieuwe technische baas in de wachtkamer zit", schrijft AD journalist Johan Inan. "Dat verklaart mede waarom het nog altijd wachten is op de topprioriteit, het vastleggen van een controlerende middenvelder."

Eerder deze winter werden de namen van Daley Blind, Manuel Ugarte en Stije Resink genoemd. "Beuker kijkt vooral naar goede (huur)opties. Door de namen van Manuel Ugarte en Daley Blind is voorzichtig met potlood een streep gezet", vertelt Inan. Blind komt deze winter niet terug naar Amsterdam.

Toch hoopt Ajax nog altijd op Resink. "Met de zegen van Cruijff kan Ajax alsnog besluiten de knip te trekken voor bijvoorbeeld Stije Resink, van wie de club al langer gecharmeerd is." De kans op zijn komst wordt klein geacht, maar de krant houdt een slag om de arm: "Die kans wordt zeer klein geacht. Maar zeker weten doe je het bij Ajax dus nooit."