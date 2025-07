'Ajax kan belangrijke rol spelen in fraaie transfer Eriksen'

Eriksen is per 1 juli transfervrij nadat zijn contract bij Manchester United afliep. Volgens regionale Spaanse media zou Real Mallorca geïnteresseerd zijn in de Deens international. De transfer van Pablo Torre speelt echter een belangrijke rol in het verhaal, meldt FootballTransfers.

Real Mallorca ziet namelijk eigenlijk in Pablo Torre van Barcelona de belangrijkste versterking voor het middenveld. Door inmenging van onder meer Ajax liggen de gesprekken echter stil. Mocht Real Mallorca misgrijpen voor Torre, dan is de verwachting dat men snel in actie komt voor Eriksen. Ajax zou zijn voormalig speler dus een handje kunnen helpen aan een transfer naar de Spaans La Liga.