'Ajax kan binnen Eredivisie ideale Henderson-opvolger vinden'

McConnell lijkt nog niet te overtuigen en wie weet gaat Ajax daarom in januari de markt op voor een controleur. FootballTransfers noemt de naam van Alonzo Engwanda van FC Utrecht. De 22-jarige middenvelder, die wordt omschreven als 'een mix tussen N’Golo Kanté en Edgar Davids' kwam via de jeugdopleiding van RSC Anderlecht terecht bij FC Utrecht.

Daar imponeert hij. Volgens FootballTransfers past Engwanda perfect in het spelconcept van Ajax. "Ajax zou met Engwanda een middenvelder binnenhalen die precies past bij de manier waarop de club wil spelen: veel druk naar voren en controle over het middenveld."

Het medium prijst met name zijn spelintelligentie en zorgvuldigheid aan de bal. "Hij blinkt uit in het onderdrukken van schoten, passen in en rond het strafschopgebied en het beperken van risicovol balverlies op de helft van de tegenstander. Dat laat zien dat hij slim en zorgvuldig met de bal omgaat, ook onder druk, iets waar Ajax op dit moment behoefte aan heeft. Engwanda is het type speler dat het spel leest, de rust bewaart en het team in balans houdt."

Engwanda ligt nog tot medio 2028 vast in de Domstad.