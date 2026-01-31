Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax kan boete gaan verwachten bij inzet politie in stadion'

Arthur
Ajax-fans in het thuisvak
Ajax-fans in het thuisvak Foto: © Pro Shots

Er komt een boetesysteem voor voetbalclubs wanneer politie-inzet nodig is in het stadion. Dit staat in het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD, dat vrijdag werd gepresenteerd, meldt NOS. Dat kan dus financiële gevolgen gaan hebben voor Ajax.

"Voetbalfans én de samenleving zijn te vaak de dupe van hooliganisme in en om het stadion. We gaan aan de slag met maatregelen om incidenten te beperken", schrijven de drie regeringspartijen. Afgelopen week moest de politie nog ingrijpen tijdens de Europa League-wedstrijden tussen FC Utrecht en KRC Genk. Het vak met Belgische supporters werd ontruimd door de ME, nadat fans zonder kaartje gewelddadig het stadion waren binnengedrongen.

Daarnaast eist de regering van voetbalclubs plannen voor een "sociaal veilig klimaat", dat onderdeel gaat uitmaken van de licentie-eisen in het betaald voetbal. In deze schriftelijke plannen moeten clubs aangeven hoe zij werken aan antiracisme, gelijkheid en inclusie. Meldingen van discriminatie leiden voortaan standaard tot een tuchtrechtelijk onderzoek.

Verder wil de coalitie strenger optreden tegen discriminerende en antisemitische spreekkoren. Ook het playbacken van dergelijke liederen wordt strafbaar gesteld.

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-fans met vlaggen in Amsterdam

Wint Ajax op bezoek bij Excelsior? BetMGM pakt uit met deze odds

0
Maher Carrizo

'Ajax heeft Maher Carizzo (19) binnen en betaalt vele miljoenen'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties