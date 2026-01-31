'Ajax kan boete gaan verwachten bij inzet politie in stadion'

Er komt een boetesysteem voor voetbalclubs wanneer politie-inzet nodig is in het stadion. Dit staat in het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD, dat vrijdag werd gepresenteerd, meldt NOS . Dat kan dus financiële gevolgen gaan hebben voor Ajax.

"Voetbalfans én de samenleving zijn te vaak de dupe van hooliganisme in en om het stadion. We gaan aan de slag met maatregelen om incidenten te beperken", schrijven de drie regeringspartijen. Afgelopen week moest de politie nog ingrijpen tijdens de Europa League-wedstrijden tussen FC Utrecht en KRC Genk. Het vak met Belgische supporters werd ontruimd door de ME, nadat fans zonder kaartje gewelddadig het stadion waren binnengedrongen.

Daarnaast eist de regering van voetbalclubs plannen voor een "sociaal veilig klimaat", dat onderdeel gaat uitmaken van de licentie-eisen in het betaald voetbal. In deze schriftelijke plannen moeten clubs aangeven hoe zij werken aan antiracisme, gelijkheid en inclusie. Meldingen van discriminatie leiden voortaan standaard tot een tuchtrechtelijk onderzoek.

Verder wil de coalitie strenger optreden tegen discriminerende en antisemitische spreekkoren. Ook het playbacken van dergelijke liederen wordt strafbaar gesteld.