Ajax kan cashen: "Hij komt in aanmerking voor een megatransfer"

"Een van de redenen voor Francesco Farioli om Ajax te verlaten, is dat de directie opnieuw zal overgaan tot de verkoop van meerdere sleutelspelers", legt hij uit op de website van het Algemeen Dagblad. "Op wie de nieuwe coach bijvoorbeeld beter niet kan rekenen, zijn Kenneth Taylor en Brian Brobbey. Zij zijn in het bezit van een relatief duur contract tot medio 2027", constateert Inan.

"Technisch directeur Alex Kroes wil af van verbintenissen die voor zijn komst zijn afgesloten, omdat die niet in zijn nieuwe salarishuishouding passen", vervolgt de clubwatcher. "Ook Jorrel Hato staat open voor een nieuw avontuur. De 19-jarige verdediger is het duurste pronkstuk in de etalage en kan Ajax door interesse uit de Engelse top een ouderwetse transferklapper gaan opleveren. Ook Josip Sutalo, nauwlettend gevolgd door Juventus, komt in aanmerking voor een megatransfer", besluit Inan over de verdediger uit Kroatië.