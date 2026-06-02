'Ajax kan cashen: NEC en Turkse topclub willen verdediger kopen'
NEC wil een poging gaan doen om Ahmetcan Kaplan definitief over te nemen van Ajax, zo weet Mike Verweij te melden op de website van de Telegraaf. De Turkse verdediger werd afgelopen seizoen nog verhuurd aan de club uit Nijmegen.
"Trainer Dick Schreuder liet meermaals blijken zeer gecharmeerd te zijn van de Turkse linksbenige verdediger, die in de zomer van 2022 door Ajax voor 9,5 miljoen euro van Trabzonspor werd gekocht", blikt hij terug. "In de Johan Cruijff ArenA lukte het Kaplan mede door ernstig knieblessureleed niet om de hoge verwachtingen waar te maken", beseft Verweij.
"Volgens meerdere bronnen heeft NEC aangegeven welk bedrag zij maximaal voor Kaplan kunnen overmaken, maar verlangt Ajax vooralsnog meer", vervolgt hij over de onderhandelingen. "Dat komt doordat ook Besiktas (informeel) zijn interesse kenbaar heeft gemaakt en technisch directeur Jordi Cruijff bereid lijkt op een officieel bod uit Turkije (of een andere competitie) te wachten", besluit Verweij.
Kaplan kwam in het verleden voor circa 9,5 miljoen euro van Trabzonspor. De lange linkspoot heeft in de Johan Cruijff Arena nog een contract tot medio 2027 en volgens Transfermarkt zou hij nu zo'n 7 miljoen euro waard zijn.
