Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Ajax kan clubloze Nemanja Matic vergeten na akkoord in Italië'

Bjorn
bron: Fabrizio Romano
Nemanja Matic
Nemanja Matic Foto: © BSR Agency

Ajax hoeft niet meer te rekenen op de komst van Nemanja Matic. De Servische middenvelder was in Amsterdam in beeld voor de positie van verdedigende middenvelder, maar vervolgt zijn loopbaan in Italië.

Volgens transferspecialist Fabrizio Romano tekent Matic een contract voor één seizoen bij Sassuolo. Na zijn vertrek bij Olympique Lyon heeft de Serviër al zijn jawoord gegeven aan de club uit de Serie A. De verbintenis bevat tevens een optie voor nog een extra jaar.

Ajax is druk op zoek naar een vervanger van Jordan Henderson en had ook Edson Álvarez op het lijstje staan. De oud-Ajacied, die weg mocht bij West Ham United, bleek echter te duur voor de Amsterdammers.

