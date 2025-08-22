Ajax transfergeruchten en nieuws
'Ajax kan clubloze Nemanja Matic vergeten na akkoord in Italië'
Nemanja Matic Foto: © BSR Agency
Ajax hoeft niet meer te rekenen op de komst van Nemanja Matic. De Servische middenvelder was in Amsterdam in beeld voor de positie van verdedigende middenvelder, maar vervolgt zijn loopbaan in Italië.
Volgens transferspecialist Fabrizio Romano tekent Matic een contract voor één seizoen bij Sassuolo. Na zijn vertrek bij Olympique Lyon heeft de Serviër al zijn jawoord gegeven aan de club uit de Serie A. De verbintenis bevat tevens een optie voor nog een extra jaar.
Ajax is druk op zoek naar een vervanger van Jordan Henderson en had ook Edson Álvarez op het lijstje staan. De oud-Ajacied, die weg mocht bij West Ham United, bleek echter te duur voor de Amsterdammers.
