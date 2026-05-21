Ajax kan Conference League goed gebruiken: "Dat tikt gewoon aan"

Freek Jansen denkt dat het van groot belang is dat Ajax de play-offs wint. De Amsterdammers kunnen de financiele bonus van de Conference League goed gebruiken.

Ajax kent een zeer teleurstellend seizoen, maar volgens Jansen kan deelname aan de Conference League voor een goed gevoel zorgen. "Hierbij wordt vaak het voorbeeld van Feyenoord onder Advocaat en daarna het eerste seizoen onder Slot aangehaald", stelt hij in een video-item van Voetbal International. "Dat je die finale haalt in de Conference League, dat er een nieuwe vibe komt, dat je Europees speelt. Ajax moet gewoon Europees spelen."

De Amsterdammers kunnen de extra inkomsten goed gebruiken. "Premies in de Conference League, daar moet je niet zoveel van verwachten; die zijn niet zo hoog", beseft Jansen. "Maar waar je het wel van moet hebben, zijn die thuisduels. Als Ajax thuiswedstrijden speelt in een uitverkochte ArenA, dan is het qua inkomsten zo anderhalf à twee miljoen euro per wedstrijd."