Ajax kan deze clubs treffen in 2e voorronde Conference League
Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is nog in volle gang, maar bij Ajax gaat het vizier inmiddels op de seizoensstart. De club uit Amsterdam begint maandag alweer aan de voorbereiding en daarnaast is woensdag al de loting voor de tweede voorronde van de Conference League.
Ajax heeft bij de loting voor de tweede voorronde een geplaatste status vanwege de hoge clubcoëfficiënt (58.250) en ontloopt daardoor clubs als Braga, FC Kopenhagen, AA Gent, Rapid Wien, Panathinaikos, Ludogorets, FCSB, Partizan Belgrado en AEK Larnaca. De club uit Amsterdam moet in totaal drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Woensdagochtend vindt er eerst een voorloting plaats.
Mogelijke tegenstanders Ajax in de Conference League (2e voorronde):
- Panevezys (Litouwen)
- Neftçi (Azerbeidzjan)
- Motherwell (Schotland)
- DAC Dunajska Streda (Slowakije)
- GAIS (Zweden)
- IFK Göteborg (Zweden)
- Varazdin (Kroatië)
- Beitar Jeruzalem (Israël)
- Hapoel Tel Aviv (Israël)
- Paks (Hongarije)
- Debrecen (Hongarije)
- Polissya Zhytomyr (Oekraïne)
- LNZ Cherkasy (Oekraïne)
- Zeleznicar Pancevo (Servië)
- Koper (Slovenië)
- Bravo (Slovenië)
- Zimbru Chisinau (Moldavië)
- Valur (IJsland)
- Auda (Letland)
- CSKA 1948 (Bulgarije)
- Shelbourne (Ierland)
- Dukagjini (Kosovo)
- Valletta (Malta)
- Coleraine (Noord-Ierland)
- Winnaar ECL-voorronde Vllaznia (Albanië)
- Winnaar ECL-voorronde Vikingur (Faeröer)
- Winnaar ECL-voorronde La Fiorita (San Marino)
- Winnaar ECL-voorronde Zira (Azerbeidzjan)
- Winnaar ECL-voorronde Decic (Montenegro)
- Winnaar ECL-voorronde Dila Gori (Georgië)
- Winnaar ECL-voorronde BATE Borisov (Belarus)
- Winnaar ECL-voorronde Sarajevo (Bosnië-Herzegovina)
- Winnaar ECL-voorronde AC D’Escaldes (Andorra)
- Winnaar ECL-voorronde St Josephs (Gibraltar)
- Winnaar ECL-voorronde Santa Coloma (Andorra)
- Winnaar ECL-voorronde Dinamo Tbilisi (Georgië)
- Winnaar ECL-voorronde Alashkert (Armenië)
- Verliezer EL-voorronde Zilina (Slowakije)
- Verliezer EL-voorronde Vojvodina (Servië)
- Verliezer EL-voorronde Universitatea Cluj (Roemenië)
- Verliezer EL-voorronde Aluminij (Slovenië)
- Verliezer EL-voorronde Derry City (Ierland)
- Verliezer EL-voorronde (IJsland)
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