Ajax kan deze tien clubs treffen in play-offs Conference League

Ajax weet maandagmiddag welke club het mogelijk treft in de laatste voorronde van de Conference League. De Amsterdammers moeten eerst nog zien af te rekenen met Shelbourne FC, maar de loting voor de play-offs heeft al plaatsgevonden.

Door de voorloting van de UEFA is duidelijk geworden welke tegenstanders Ajax kan treffen als het de Ierse club uitschakelt. De loting vond om 14.00 uur plaats in het Zwitserse Nyon en was te volgen via de officiële kanalen van de UEFA.

Mocht Ajax doorgaan tegen Shelbourne, dan wacht in de play-offs een nieuw tweeluik om een plek in de competitiefase van de Conference League te bemachtigen. De mogelijke tegenstanders zijn FK Jablonec, RFS, FK Žalgiris, Hajduk Split, SK Brann, Apollon Limassol, Inter Turku, FC Vaduz, FC Noah en FC Sion.