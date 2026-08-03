Ajax kan deze tien clubs treffen in play-offs Conference League
Ajax weet maandagmiddag welke club het mogelijk treft in de laatste voorronde van de Conference League. De Amsterdammers moeten eerst nog zien af te rekenen met Shelbourne FC, maar de loting voor de play-offs heeft al plaatsgevonden.
Door de voorloting van de UEFA is duidelijk geworden welke tegenstanders Ajax kan treffen als het de Ierse club uitschakelt. De loting vond om 14.00 uur plaats in het Zwitserse Nyon en was te volgen via de officiële kanalen van de UEFA.
Mocht Ajax doorgaan tegen Shelbourne, dan wacht in de play-offs een nieuw tweeluik om een plek in de competitiefase van de Conference League te bemachtigen. De mogelijke tegenstanders zijn FK Jablonec, RFS, FK Žalgiris, Hajduk Split, SK Brann, Apollon Limassol, Inter Turku, FC Vaduz, FC Noah en FC Sion.
Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!
Ajax kan deze tien clubs treffen in play-offs Conference League
Bosz grapt over Ajax-transfers: "Lig elke nacht bibberend in bed"
'Ajax denkt aan Noa Lang en mikt op nog vier à vijf aanwinsten'
Michel over Brandt: "Ik zie dat als de beste positie voor hem"
'Transfer van Mika Godts wordt in de komende dagen afgerond'
'Duidelijke houding Frankfurt lijkt slecht nieuws voor Gaaei'
Arokodare na zijn debuut: "Ik zou zeker graag met hem spelen"
"Cruijff heeft zijn lot min of meer verbonden aan de prestaties"
Michel krijgt lof: "Aan het laten zien dat hij een toptrainer is"
Zwart ziet Ajacied opbloeien: "Komst van Míchel een bevrijding"
'Labyad zwaar geblesseerd door slechte grasmat': "Frustrerend"
'Ajax ontvangt eerste miljoenenbod van PSG op Mika Godts'
Ajax verslaat FC Volendam, eerste treffers Leonardo en Arokodare
Leon ten Voorde over Ajax-target: "Tien miljoen en niets minder"
'Ajax neemt contact op met Lang in zoektocht naar opvolger Godts'
'Cruijff heeft duidelijke wens en wil afscheid nemen van Ajacied'
Ajax oefent tegen FC Volendam: dit is de basisopstelling
Verweij ziet rol voor afgeschreven Ajacied: "Kan meer uit komen"
Ajax krijgt transferadvies: "Past perfect in het plaatje van Míchel"
Ronald de Boer lyrisch over aanstaande Ajax-transfer: "Was de beste"
'Ajax bereikt akkoord met FC Barcelona over talentvolle linksback'
'FC Barcelona kijkt naar Ajax-target door blessure Frenkie de Jong'
Opmerkelijk: 'Twee Engelse clubs krijgen kans om Godts-deal te kapen'
'Cruijff voerde maandenlange operatie uit om Brandt te halen'
Enorme domper voor Ajax: Aanvalster loopt zware knieblessure op
Ajax opgelet: deze vijf 'buitenkansjes' zijn gratis op te pikken
Gloukh lovend over Ajax-duo: "Met Mika heb ik een goede klik"
Wolves zorgt voor verbazing bij afscheid Arokodare: "Pure haat"
Sean Klaiber wil dolgraag terugkeren: "Heeft zichzelf aangeboden"
Godts weg bij Ajax? "Dan heb je een kanon nodig, Lang is perfect"