Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax kan diep in buidel tasten: "Dat levert heel veel ruimte op"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Mike Verweij weet dat Ajax deze zomer best wat mogelijkheden heeft op de transfermarkt. De Amsterdammers hebben namelijk behoorlijk wat financiële middelen vrijgemaakt. 

Ajax wil diep in de buidel tasten voor de spits Leonardo en heeft daar volgens Verweij ook de middelen toe. "Als je geen Champions League haalt, hoef je ook geen Champions League-bonussen uit te keren", legt hij uit in Kick-off van de Telegraaf

Veel spelers van Ajax krijgen meer salaris of bonussen bij het halen van Champions League-voetbal, maar dat is deze zomer niet aan de orde. "Daarmee bespaar je geld. Kroes is eerder begonnen met een grote schoonmaak", vervolgt Verweij. "Dat levert heel veel ruimte op de salarispost op."

Ajax heeft door de verkoop van spelers ook al veel salaris vrijgemaakt. "Akpom, Mannsverk, Weghorst, Tomiyasu, Zinchenko, Jaros, Van den Boomen en vorig jaar al Brobbey, Hato, Taylor, Forbs, Traoré, Sosa, Medic en Henderson - zijn dat vijftien spelers", somt Verweij op. "Dat levert ongeveer twintig tot dertig miljoen euro op de salarispost op."

Gerelateerd:
Daley Blind en Alberto Garrido

Daley Blind over toekomst als Ajax-trainer: "Beetje van proeven"

0
Míchel coacht Jorthy Mokio

VIDEO | Ajax deelt heerlijke beelden van Míchel: 'Farioli-vibes'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"

0
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Daley Blind over toekomst als Ajax-trainer: "Beetje van proeven"

Ajax kan diep in buidel tasten: "Dat levert heel veel ruimte op"

VIDEO | Ajax deelt heerlijke beelden van Míchel: 'Farioli-vibes'

BREAKING | 'Ter Stegen naar Ajax, belastingkwesties zijn opgelost'

'Ajax verlegt focus en rekent niet meer op komst Dani Ceballos'

Dit is de reden waarom Ter Stegen nog altijd niet van Ajax is

Gloukh ziet gelijkenis met Cruijff: "Kunnen snel boos worden"

'Ajax geïnteresseerd in Braziliaanse vleugelaanvaller van São Paulo'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws