Ajax kan diep in buidel tasten: "Dat levert heel veel ruimte op"
Mike Verweij weet dat Ajax deze zomer best wat mogelijkheden heeft op de transfermarkt. De Amsterdammers hebben namelijk behoorlijk wat financiële middelen vrijgemaakt.
Ajax wil diep in de buidel tasten voor de spits Leonardo en heeft daar volgens Verweij ook de middelen toe. "Als je geen Champions League haalt, hoef je ook geen Champions League-bonussen uit te keren", legt hij uit in Kick-off van de Telegraaf.
Veel spelers van Ajax krijgen meer salaris of bonussen bij het halen van Champions League-voetbal, maar dat is deze zomer niet aan de orde. "Daarmee bespaar je geld. Kroes is eerder begonnen met een grote schoonmaak", vervolgt Verweij. "Dat levert heel veel ruimte op de salarispost op."
Ajax heeft door de verkoop van spelers ook al veel salaris vrijgemaakt. "Akpom, Mannsverk, Weghorst, Tomiyasu, Zinchenko, Jaros, Van den Boomen en vorig jaar al Brobbey, Hato, Taylor, Forbs, Traoré, Sosa, Medic en Henderson - zijn dat vijftien spelers", somt Verweij op. "Dat levert ongeveer twintig tot dertig miljoen euro op de salarispost op."
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