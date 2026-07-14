Ajax kan diep in buidel tasten: "Dat levert heel veel ruimte op"

Ajax wil diep in de buidel tasten voor de spits Leonardo en heeft daar volgens Verweij ook de middelen toe. "Als je geen Champions League haalt, hoef je ook geen Champions League-bonussen uit te keren", legt hij uit in Kick-off van de Telegraaf.

Veel spelers van Ajax krijgen meer salaris of bonussen bij het halen van Champions League-voetbal, maar dat is deze zomer niet aan de orde. "Daarmee bespaar je geld. Kroes is eerder begonnen met een grote schoonmaak", vervolgt Verweij. "Dat levert heel veel ruimte op de salarispost op."