Ajax kan doorschakelen na transfer Hato: "Voor 20 miljoen investeren"

Ajax heeft een plan klaarliggen voor het geval Jorrel Hato deze zomer vertrekt. De Amsterdammers zouden bij een verkoop van hun toptalent opnieuw toeslaan op de transfermarkt, meldt De Telegraaf . Chelsea is concreet geïnteresseerd en Hato staat open voor een overstap naar de Premier League.

"Als Hato voor vijftig miljoen euro weggaat, kan er voor twintig miljoen euro geïnvesteerd worden," vertelt journalist Mike Verweij in de Kick-off-podcast. "Dan is het verhaal dat Ajax een nieuwe linksback wil, dat is ook logisch. Dan wordt ook de naam van Daley Blind weer genoemd, die ook op 'zes' kan spelen."

Eerder meldde VoetbalPrimeur al dat Ajax met Blind spreekt over een mogelijke terugkeer. "Een heel logische keuze, omdat Heitinga ook leiderschap zoekt. Maar dan denk ik dat Ajax ook voor een rechter centrale verdediger gaat," aldus Verweij, die daarbij wijst op Ko Itakura.

Verder wordt Ajax gelinkt aan Juan Manuel Sanabria. "Ajax wordt in verband gebracht met een Uruguayaanse linksback, die ook naar Mexico kan. Die staat op een lijstje, maar dat is absoluut niet de eerste kandidaat," zegt Verweij.