Ajax kan fluiten naar Feyenoord-talent: "Voelt als tweede thuis"

Thijs Kraaijeveld heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd. De 17-jarige middenvelder van Feyenoord Academy zette in de Boardroom van De Kuip zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst, die hem tot medio 2028 aan de club bindt.

Mounir Boualin van Soccernews weet te melden dat Ajax en PSV ook wel oren hadden naar Kraaijeveld. Op Soccernews schrijft hij: "Mede vanwege zijn aflopend contract was er in eigen land de interesse van Ajax en PSV om hem over te nemen."

"Dat ik mijn contract bij Feyenoord heb kunnen verlengen maakt me erg trots", zegt Kraaijeveld op de officiële website van Feyenoord. "Ik ben bij de club bezig aan mijn negende seizoen, waardoor het als mijn tweede huis voelt. De komende seizoenen heb ik als doel om me op Varkenoord verder te ontwikkelen om uiteindelijk de stap naar Feyenoord 1 te kunnen maken."

Kraaijeveld begon zijn voetbalcarrière bij de amateurs van XerxesDZB en sloot zich op negenjarige leeftijd aan bij Feyenoord Academy. Sindsdien doorliep hij de volledige jeugdopleiding op Varkenoord. Dit seizoen maakt hij deel uit van de selectie van Feyenoord Onder 19, dat onder leiding staat van trainer Davey van den Berg.