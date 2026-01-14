'Ajax kan fluiten naar rechtsback die op weg is naar Frankrijk'

Ignace van der Brempt lijkt deze winter vrijwel zeker niet naar Ajax te verkassen. De rechtsback van Como, die enkele weken geleden nog in verband werd gebracht met de Amsterdammers, staat volgens transferjournalist Sacha Tavolieri op het punt om naar het Franse RC Lens te vertrekken.

"De situatie van Ignace Van der Brempt bij Como verloopt tot nu toe niet zoals verwacht," meldt Tavolieri. De vleugelverdediger krijgt steeds minder speeltijd en zou deze winter opnieuw van club kunnen wisselen. RC Lens ziet hierin een kans en heeft zich in Italië gemeld voor een tijdelijke overname.

Como zou bereid zijn Van der Brempt te verhuren. De 23-jarige Belg kwam dit seizoen tot zeven optredens in de Serie A. Mocht hij de overstap naar de Ligue 1 maken, dan kan Ajax opnieuw een naam van het wensenlijstje schrappen.

Volgens De Telegraaf stond Van der Brempt op een lijst van vijf spelers die Ajax deze transferperiode zou kunnen halen om de linksbackpositie te versterken. "Ook Jorrel Hato, Quilindschy Hartman, Souffian El Karouani en Adam Aznou stonden op de lijst. Van de eerste twee is inmiddels bekend dat ze sowieso niet meer naar Ajax komen," aldus de krant.