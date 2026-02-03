Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax kan geen controleur vinden: "Die spelers waren te duur"

Stefan
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Ajax heeft Maher Carrizo inmiddels gepresenteerd, maar heeft nog altijd geen verdedigende middenvelder weten vast te leggen. Ajax-watcher Mike Verweij deelt een transferupdate over de Amsterdamse club.

"De spelers die Ajax op het oog had voor de 6-positie waren te duur, geblesseerd of mochten niet naar Amsterdam", schrijft hij op X, het voormalige Twitter. "Halen om het halen is geen optie voor Jordi Cruijff. Youri Regeer, Ko Itakura en Oleksandr Zinchenko zijn opties voor 'op 6", aldus de journalist.

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
