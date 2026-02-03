Ajax kan geen controleur vinden: "Die spelers waren te duur"

"De spelers die Ajax op het oog had voor de 6-positie waren te duur, geblesseerd of mochten niet naar Amsterdam", schrijft hij op X, het voormalige Twitter. "Halen om het halen is geen optie voor Jordi Cruijff. Youri Regeer, Ko Itakura en Oleksandr Zinchenko zijn opties voor 'op 6", aldus de journalist.