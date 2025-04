Ajax kan hele bijzondere reeks voortzetten: "Zou erg knap zijn"

Ajax is dit seizoen nog ongeslagen in eigen huis. Kunnen ze deze reeks voortzetten vanmiddag tegen Sparta Rotterdam?

"Ze zijn wel een paar keer ontsnapt, maar er zitten ook aardig wat prima wedstrijden tussen", begint Sjoerd Keizer bij Voetbal International. Op twee gelijke spelen na heeft Ajax thuis alles gewonnen dit seizoen.

Bart Frouws komt met een leuk feitje: in het seizoen 2009/2010 was Sparta Rotterdam-thuis de enige wedstrijd die Ajax thuis niet won. Het duel eindigde in 0-0 met Martin Jol toen als trainer.

In ruim dertig jaar tijd slaagde alleen Jol, Ten Hag en Koeman er in om een heel jaar ongeslagen te blijven thuis. Dit jaar kan het weer gebeuren. "Het zit erin dit jaar. Dat zou wel heel knap zijn", aldus Frouws.