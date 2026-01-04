Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax kan inkomsten op buik schrijven: overbodige speler blijft'
Gaston Avila Foto: © BSR Agency
Voetbal International bevestigt dat São Paulo niet verder gaat in de onderhandelingen met Ajax over Gastón Ávila. De clubs komen er niet uit, waardoor een transfer van de baan is.
Volgens VI konden de twee clubs het niet eens worden over een transfersom, waardoor Ajax verder moet kijken. Wel zijn er andere clubs die interesse hebben in de speler. Ajax betaalde ooit twaalf miljoen voor Ávila, maar gaat haar investering nooit terugzien.
Hij speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor het Braziliaanse Fortaleza. Met die club degradeerde hij. De laatste wedstrijd de speler voor Ajax speelde was al 21 december 2023. Ajax verloor destijds van de amateurs van Hercules.
