"Ajax kan investeren als het Champions League-geld binnen is"

Francesco Farioli heeft zich in Nederland geprofileerd als een trainer die resultaatvoetbal speelt. Desondanks overwinterde Ajax in de Europa League en staat het eerste in de competitie, en dus weet de Italiaan met matig voetbal wél zijn doelstellingen te behalen.

"Dat Ajax dit seizoen niet al te spectaculair voetbal speelt, is niet alleen een onderbuikgevoel, maar ook duidelijk terug te zien in de cijfers. De principes van het Ajax-voetbal, waarmee de ploeg van Ten Hag Europa betoverde: hoge druk, een vlot lopende opbouw, en veel balbezit op de helft van de tegenstander, zijn dit seizoen in mindere mate terug te zien", opent Lentin Goodijk in Voetbal International.

Dat de amusementswaarde laag ligt, moge duidelijk zijn. "Het is nog geen champagne-voetbal, zoals Mika Godts dat onlangs noemde. Maar daar zijn vele redenen voor. Farioli werd afgelopen zomer aangesteld met de opdracht om Ajax fit, weerbaar en stabiel te krijgen, om op die manier snel resultaat te halen en de club weer naar de Champions League te brengen", vervolgt Goodijk. "Dat is precies wat de Italiaan gedaan heeft, en zelfs nog meer, gezien de koppositie in de Eredivisie. Bij momenten speelt Ajax ook heel behoorlijk voetbal, op andere momenten is het pragmatisch."

De mindere kwaliteit van de selectie is hier een reden voor. "Die staat in geen verhouding met de groep waar Ten Hag mee werkte. Dit seizoen zijn ook PSV en Feyenoord in de breedte beter bezet. Ajax komt daarin van ver en heeft nog niet genoeg kunnen doorselecteren. Farioli heeft nu een sterk fundament gelegd waar de club op kan terugvallen.

"In zijn ogen is deze selectie nog niet in staat om met zoveel risico te spelen zonder daarbij kostbare punten te verspelen", weet hij. "Als het kiezen is tussen winnen of vermaken, dan kiest hij voor winnen. De clubleiding en het merendeel van de supporters hebben daar ook begrip voor. Controle in het spel zal voor Farioli altijd belangrijk blijven, dus extreem risicovol aanvallend voetbal zal Ajax onder zijn leiding nooit spelen. Maar als het Champions League-geld straks binnen is, kan Ajax wel investeren in spelers die in ieder geval champagne-voetbal kúnnen spelen", besluit Goodijk.