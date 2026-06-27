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'Ajax kan Itakura mogelijk verkopen; oude club toont interesse'

Joram
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Borussia Mönchengladbach heeft serieuze plannen om Ko Itakura terug te halen naar Duitsland. De Bundesliga-club ziet in de 29-jarige verdediger van Ajax een belangrijke kandidaat om de achterhoede te versterken, zeker nu een vertrek van Nico Elvedi nadrukkelijk wordt overwogen.

Itakura maakte in de zomer van vorig jaar nog de overstap naar Amsterdam, waar Ajax ruim tien miljoen euro voor hem betaalde. Zijn eerste seizoen in Nederland verliep echter wisselvallig. De Japanner kreeg te maken met een rugblessure, wist geen vaste basisplaats te veroveren in het centrum van de defensie.

Volgens Duitse media, waaronder BILD, houdt Gladbach al langer de situatie van de verdediger in de gaten. Sportief directeur Rouven Schröder informeerde zelfs al in de winter bij Ajax naar een mogelijke terugkeer op huurbasis. Die optie kwam destijds niet van de grond, maar de interesse is deze zomer opnieuw actueel.

De club uit Duitsland wil pas echt doorpakken zodra er duidelijkheid is over een mogelijk vertrek van Elvedi. Leeds United toont vooralsnog beperkte interesse, waardoor een transfer nog niet is afgerond. Gladbach mikt op een bedrag van ongeveer tien miljoen euro voor de Zwitser, waarna er financiële ruimte ontstaat om Itakura opnieuw vast te leggen. Ondertussen ligt de Japanner nog tot medio 2029 vast in Amsterdam. Hij is momenteel actief op het WK met Japan.

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