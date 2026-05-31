'Ajax kan Kaplan met een flink verlies verkopen na interesse'

Ahmetcan Kaplan lijkt zijn toekomst mogelijk buiten Ajax voort te zetten. Volgens het Turkse Hürriyet voert Trabzonsporgesprekken met de Amsterdamse club over een definitieve terugkeer van de verdediger naar Turkije.

De 23-jarige centrumverdediger stond afgelopen seizoen onder contract bij Ajax, maar werd verhuurd aan NEC. In Nijmegen kwam Kaplan tot 25 wedstrijden in de Eredivisie. Ondanks een doorlopend contract tot medio 2027 lijkt een vertrek deze zomer een serieuze optie.

Volgens Hürriyet is Trabzonspor momenteel de belangrijkste gegadigde om Kaplan over te nemen. De Turkse topclub zou bereid zijn ongeveer vier miljoen euro neer te leggen voor de verdediger. Dat zou betekenen dat Ajax flink verlies moet nemen op de speler, aangezien de club in 2022 ruim negen miljoen euro betaalde aan Trabzonspor om hem naar Amsterdam te halen.

Een mogelijk struikelblok ligt nog bij de persoonlijke voorwaarden. Hürriyet meldt dat Trabzonspor denkt aan een salaris van ruim anderhalf miljoen euro per jaar, terwijl Kaplan zelf mikt op een jaarsalaris van ongeveer tweeënhalf miljoen euro.