Ajax kan klapper maken: "Die durven de portemonnee wel te trekken"

"Er zal nog flink wat water bij de wijn gedaan moeten worden", schetst Simon Zwartkruis bij Voetbal International. "Het contrast tussen 40 en 55 miljoen is nogal groot", doelt hij op de vraagprijs van Ajax.

Mocht Chelsea wel richting de 55 miljoen euro gaan, dan levert dat Ajax niet alleen veel geld op. "Het zou misschien ook helpen om bijvoorbeeld Kenneth Taylor binnenboord te houden, als ze zo'n hele smak voor Hato binnenkrijgen", denkt Zwartkruis. "Dat lijkt me wel redelijk essentieel en heeft John Heitinga ook wel aangegeven hoe belangrijk Taylor is. Dat was in mijn ogen ook de beste speler van het vorige seizoen bij Ajax."

Collega Bas van den Hoven denkt dat Ajax blij is dat een club als Chelsea heeft aangeklopt. "Ik kan me ook voorstellen dat er bij Ajax op kantoor een optimistische stemming komt als Chelsea aanklopt, als je ziet wat zij hebben geïnvesteerd ook in jonge spelers", zegt Van den Hoven. "Die durven de portemonnee wel te trekken. Sinds de overname hebben ze eigenlijk alleen maar spelers van 23 jaar en jonger gehaald. Die selectie is waanzinnig jong, maar er zit ook heel veel waarde in."