Ajax kan komst gewenste versterking vergeten: "Gaat niet door"

Thomas Duivenvoorden zal niet de overstap maken van De Graafschap naar Ajax. Dat zegt Freek Jansen van Voetbal International in het ESPN-programma Voetbalpraat . De assistent-trainer van De Graafschap werd de afgelopen weken gelinkt aan de Amsterdammers, maar een deal komt er niet.

"Je geeft aan dat de staf niet goed genoeg is. Heitinga werd er kort naar gevraagd en zei dat ze altijd op zoek zijn naar versterkingen. Dat kan, alleen Marcel Keizer is al gekomen en ze hebben een hele rolverdeling", aldus Jansen. "Dan geef je aan: dit is eigenlijk niet goed genoeg. Thomas Duivenvoorden gaat niet door, dus ik ben heel benieuwd bij wie ze nu gaan uitkomen. Dat durf ik hier heel stellig te zeggen."

Kenneth Perez reageerde daarop met een kwinkslag: "Je moet hopen dat hij geen arbitragezaak aanspant." Jansen ziet dat scenario echter niet gebeuren. "Op zo'n manier kan het gaan, maar zo gaat het niet."