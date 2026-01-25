Ajax kan komst Leon Bailey vergeten na invalbeurt in Engeland

Ajax kan een mogelijke komst van Leon Bailey uit het hoofd zetten. De buitenspeler van Aston Villa viel zondag in tijdens het Premier League-duel met Newcastle United en heeft daarmee dit seizoen al minuten gemaakt voor twee verschillende clubs.

Volgens de FIFA-reglementen mag een speler in één seizoen namelijk slechts voor twee clubs uitkomen. Alleen wanneer competities op uiteenlopende momenten in het jaar plaatsvinden, is er ruimte voor een derde club. Die uitzondering is in dit geval niet van toepassing. Bailey kwam dit seizoen al in actie in de Serie A voor AS Roma en vervolgens in de Premier League voor Aston Villa, waardoor een overstap naar Ajax uitgesloten is.

Ajax zag in de Jamaicaan een mogelijke opvolger van Raúl Moro, die eerder deze week terugkeerde naar Osasuna. Naast Bailey werden ook Ilias Akhomach en Yaser Asprilla genoemd als opties. Akhomach koos echter voor Rayo Vallecano, terwijl Asprilla dicht bij een transfer naar Galatasaray zou zijn. Zo grijpt Ajax opnieuw mis in de zoektocht naar een nieuwe buitenspeler.