Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax kan komst Leon Bailey vergeten na invalbeurt in Engeland

Amber
Leon Bailey
Leon Bailey Foto: © BSR Agency

Ajax kan een mogelijke komst van Leon Bailey uit het hoofd zetten. De buitenspeler van Aston Villa viel zondag in tijdens het Premier League-duel met Newcastle United en heeft daarmee dit seizoen al minuten gemaakt voor twee verschillende clubs.

Volgens de FIFA-reglementen mag een speler in één seizoen namelijk slechts voor twee clubs uitkomen. Alleen wanneer competities op uiteenlopende momenten in het jaar plaatsvinden, is er ruimte voor een derde club. Die uitzondering is in dit geval niet van toepassing. Bailey kwam dit seizoen al in actie in de Serie A voor AS Roma en vervolgens in de Premier League voor Aston Villa, waardoor een overstap naar Ajax uitgesloten is.

Ajax zag in de Jamaicaan een mogelijke opvolger van Raúl Moro, die eerder deze week terugkeerde naar Osasuna. Naast Bailey werden ook Ilias Akhomach en Yaser Asprilla genoemd als opties. Akhomach koos echter voor Rayo Vallecano, terwijl Asprilla dicht bij een transfer naar Galatasaray zou zijn. Zo grijpt Ajax opnieuw mis in de zoektocht naar een nieuwe buitenspeler.

Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij ziet kansen voor Ajax: "Dan zouden ze hem kunnen huren"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties