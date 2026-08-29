'Ajax kan komst Noa Lang vergeten na slecht nieuws uit Italië'
Noa Lang lijkt voorlopig niet naar Ajax te gaan verkassen. Lang lijkt langer bij SSC Napoli te gaan blijven, waardoor Ajax kansloos is. Dat meldt transferverslaggever Nicolò Schira.
Nu Mika Godts is vertrokken naar Paris Saint-Germain, moet Ajax op zoek naar een vervanger. Momenteel lijkt het erop dat Lang echter indruk aan het maken is op trainer Massimiliano Allegri, de nieuwe oefenmeester van de Italiaanse topclub.
Schira meent dat Lang nu in Italië zou willen verblijven. Zo zou Lang tegen Como deze zondag in de basis kunnen beginnen. Galatasaray, dat hem het afgelopen half jaar huurde, zou ook interesse hebben gehad in de aanvaller. Met de komst van Rafael Leão is Lang in Turkije echter niet meer nodig.
Brian Rodríguez zou op de lijst van Cruijff, terwijl de Amstedammers ook naar Keito Nakamura, zouden kijken. Ajax heeft nog tot 2 september om tot een deal te komen.
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'Ajax kan komst Noa Lang vergeten na slecht nieuws uit Italië'
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