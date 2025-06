'Ajax kan Mislintat-miskoop mogelijk alsnog definitief kwijtraken'

Avila was een van de spelers die in de zomer van 2023 door Sven Mislintat naar Ajax gehaald werd. De linksback werd echter al snel tot enorme miskoop bestempeld en vertrok afgelopen winter op huurbasis naar Fortaleza. Het is nog sterk de vraag of de Braziliaanse club de 23-jarige Avila definitief wil overnemen, de verdediger speelt niet echt een rol van betekenis.

Boca Juniors zou Avila en Ajax mogelijk een uitkomst bieden. Naar verluidt overweegt de Argentijnse club hem terug willen halen. Avila speelde in de jeugd van de Boca en is een bekende van Miguel Ángel Russo, die deze week als hoofdtrainer terugkeerde.