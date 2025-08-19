Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax kan onverwacht speler verliezen': "Genoeg clubs willen hem"

Voetbal
Cherine Benjmil
Youri Baas en Kian Fitz-Jim
Youri Baas en Kian Fitz-Jim Foto: © Pro Shots

Kian Fitz-Jim zou na Deadline Day wel eens geen speler van Ajax meer kunnen zijn. De middenvelder staat mogelijk op het punt om verhuurd te worden, mocht Kenneth Taylor deze zomer in Amsterdam blijven, meldt Lentin Goodijk van Voetbal International.

Kenneth Taylor werd eerder deze transferwindow nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek. Zo was er interesse van FC Porto en diverse Italiaanse clubs, maar geen van hen wilde voldoen aan de vraagprijs van Ajax. "In dat geval zou er nog wat beweging kunnen ontstaan rond Kian Fitz-Jim", schrijft Goodijk.

"Heitinga is gecharmeerd van de 22-jarige Amsterdammer, maar hij is momenteel kind van de rekening door de pure aantallen op het middenveld. Genoeg clubs die Fitz-Jim graag zouden huren. Genoeg clubs die Fitz-Jim graag zouden huren", vervolgt de VI-journalist.

Fitz-Jim heeft al ervaring met verhuur; in het seizoen 2023/24 speelde hij enkele maanden voor Excelsior, voordat Ajax hem weer terughaalde. Onder Heitinga’s voorganger Francesco Farioli ontwikkelde de geboren Amsterdammer zich vorig seizoen, maar een vaste basisplaats lijkt er momenteel niet in te zitten.

Gerelateerd:
Brian Brobbey

'Ajax mogelijk niet op de markt voor nieuwe spits na Brobbey-exit'

0
Nemanja Matic

'Ajax krijgt concurrentie: transfertarget voert gesprek in Italië'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Kian Fitz-Jim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd