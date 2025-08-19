'Ajax kan onverwacht speler verliezen': "Genoeg clubs willen hem"

Kian Fitz-Jim zou na Deadline Day wel eens geen speler van Ajax meer kunnen zijn. De middenvelder staat mogelijk op het punt om verhuurd te worden, mocht Kenneth Taylor deze zomer in Amsterdam blijven, meldt Lentin Goodijk van Voetbal International.

Kenneth Taylor werd eerder deze transferwindow nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek. Zo was er interesse van FC Porto en diverse Italiaanse clubs, maar geen van hen wilde voldoen aan de vraagprijs van Ajax. "In dat geval zou er nog wat beweging kunnen ontstaan rond Kian Fitz-Jim", schrijft Goodijk.

"Heitinga is gecharmeerd van de 22-jarige Amsterdammer, maar hij is momenteel kind van de rekening door de pure aantallen op het middenveld. Genoeg clubs die Fitz-Jim graag zouden huren. Genoeg clubs die Fitz-Jim graag zouden huren", vervolgt de VI-journalist.

Fitz-Jim heeft al ervaring met verhuur; in het seizoen 2023/24 speelde hij enkele maanden voor Excelsior, voordat Ajax hem weer terughaalde. Onder Heitinga’s voorganger Francesco Farioli ontwikkelde de geboren Amsterdammer zich vorig seizoen, maar een vaste basisplaats lijkt er momenteel niet in te zitten.