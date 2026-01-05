'Ajax kan na mislopen Hato weer streep zetten door linksback'

Julio Soler gaat in ieder geval niet de nieuwe linksback van Ajax worden. De Amsterdammers waren in vergevorderde onderhandelingen met de verdediger.

Ajax gaat Julio Soler niet aan haar selectie toe mogen voegen deze transferperiode, zo meldt Matteo Moretto. De linksback van Bournemouth gaat verhuurd worden aan Watford. Op dit moment is het voor Bournemouth niet toegestaan spelers buiten Engeland te verhuren.

Ajax was vergevorderd in de onderhandelingen met de linksback die met Owen Wijndal moet gaan concurreren. Eerder ketste ook al een mogelijke komst van Jorrel Hato naar Amsterdam af.