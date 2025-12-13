'Ajax kan naam van lijstje afstrepen': "Die wordt geen trainer"

René van der Gijp bespreekt in Vandaag Inside de mogelijke opvolging van Frank de Boer als trainer bij Ajax. Volgens de oud-voetballer is er veel te zeggen over wie geschikt zou zijn voor de Amsterdamse club, al heeft hij ook kritiek. Marijn Beuker (directeur algemene zaken) heeft zelf nog niet gereageerd op wie Grim gaat opvolgen.

"Ik kwam vanmiddag Frank de Boer tegen, die wordt geen trainer bij Ajax. Die wil überhaupt geen trainer meer worden", begint Wilfred Genee het gesprek opvallend genoeg. "Ik zag de suggestie van René over die jongen die bij NEC zit (Dick Schreuder, red.). Die heeft het bij PEC gedaan en die doet het nu weer", vult Johan Derksen aan.

Van der Gijp is enthousiast over de NEC-trainer. "Je gaat zometeen weer een gozer van Girona halen", begint hij zijn betoog. "Die ook weer acht Spanjaarden meeneemt. Wat moet je daarmee? Die jongen van NEC speelt echt hartstikke leuk voetbal op dit moment. Die hand van hem zie je echt terug in dat elftal. Geef die jongen gewoon de kans."

Toch heeft Van der Gijp ook kritiek. "Je moet niet gaan zeiken. Ik heb hem een keer gezien bij Studio Voetbal en daar was hij niet geweldig. Zijn performance is niet heel goed", aldus de oud-voetballer. Derksen voegt daaraan toe: "Hij heeft nog niet heel veel media-ervaring."