Ajax kan naam van Reiziger wegstrepen na verlenging bij KNVB

De voormalig verdediger van Ajax was in beeld om eventueel terug te keren naar de Johan Cruijff ArenA. De afgelopen periode voerde Reiziger echter al gesprekken met KNVB-directeur Nigel de Jong over een langere samenwerking, en die gesprekken hebben nu geresulteerd in een definitief akkoord, zo meldt Ons Oranje.

De oud-Ajacied voelt zich op zijn plek bij de Nederlandse beloftenploeg. Onder zijn leiding kwalificeerde Jong Oranje zich voor het EK 2025 in Slowakije zonder puntenverlies – een unicum in de geschiedenis van de ploeg. Vanaf 12 juni nemen Reiziger en zijn team het in de groepsfase op tegen Finland, Denemarken en Oekraïne.

Na het toernooi blijft Reiziger dus aan bij de KNVB, waar hij voor het eerst volledig als hoofdcoach actief is. Vorig jaar was hij tijdens het EK ook al betrokken bij het grote Oranje, waar hij als assistent van Ronald Koeman fungeerde.