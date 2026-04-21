'Ajax kan 'nieuwe Messi' vergeten': "Hij zal niet naar Ajax gaan"

Ajax werd de afgelopen tijd in verband gebracht met de nodige toptalenten. Volgens de Turkse transferjournalist Ekrem Konur zouden de Amsterdammers de situatie van Tomás Aranda, die in verschillende media 'de nieuwe Lionel Messi' wordt genoemd, nauwlettend in de gaten houden.

De Argentijnse journalist Facunda Santarossa wil echter niet te hard van stapel lopen. "Tranquilo, tranquilo", begint hij in gesprek met SoccerNews. "Er zijn al veel spelers die zo genoemd zijn. Niet iedereen kan het waarmaken, maar Tomás Aranda is zeker een speler over wie we veel van gaan horen. Hij zal een bepalende speler worden voor de Argentijnse ploeg."

Aranda brak dit seizoen door bij Boca Juniors en de achttienjarige aanvallende middenvelder werd dus al aan Ajax gelinkt. Geïnteresseerde clubs moeten echter diep in de buidel tasten. Er zou sprake zijn van een vastgelegde afkoopsom van zeventien miljoen euro. "Ik denk dat hij nog veel meer waard zal worden", zegt Santarossa.