'Ajax kan nog miljoenen gaan cashen na transfer van Raúl Moro'

Het is zo goed als rond: Raúl Moro gaat Ajax verlaten. De Amsterdamse club is het met Osasuna eens geworden over een bijzondere transferconstructie, melden bronnen aan Voetbal International en VoetbalPrimeur . Moro bleef na het gewonnen Champions League-duel met Villarreal (2-1) in Spanje achter.

Ajax betaalde afgelopen zomer ongeveer elf miljoen euro aan Real Valladolid, waardoor de verkoop aan Osasuna een verlies betekent. De club ontvangt zes miljoen euro vast en een aantal miljoen aan bonussen, maar opvallend is het doorverkooppercentage.

Als Osasuna Moro in de toekomst verkoopt, krijgt Ajax vijftig procent van de totale transfersom. Meestal geldt een doorverkooppercentage alleen over de winst, nu over de volledige verkoop. Daardoor kan Ajax later alsnog een aanzienlijk bedrag ontvangen als Moro het bij Osasuna goed doet en weer wordt doorverkocht.

Moro zat dinsdagavond bij de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Villarreal, maar reist niet met de ploeg terug naar Amsterdam. Hij blijft in Spanje voor de medische testen bij Osasuna.

Bij Ajax speelde Moro 21 wedstrijden, scoorde één keer en gaf twee assists. Nog geen half jaar geleden tekende hij een contract tot medio 2030 in de Johan Cruijff ArenA. Met het vrijgekomen budget wil Ajax nu actief worden op de transfermarkt. Ilias Akhomach (Villarreal), Yaser Asprilla (Girona) en Leon Bailey (Aston Villa) staan op de wensenlijst van de club.