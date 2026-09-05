'Ajax kan nog toeslaan bij deze ervaren transfervrije spelers'

De transferdeadline voor de Nederlandse markt is inmiddels verstreken. Dat was woensdagavond ook duidelijk te zien tijdens de speciale uitzending van De Voetbalkantine, Transfer Deadline Day . Toch betekent het sluiten van de transfermarkt niet dat alle spelers zonder club nu stil hoeven te zitten.

Sterker nog: voor clubs die nog op zoek zijn naar versterking, liggen er verschillende buitenkansjes. Een flink aantal spelers met een verleden in de Eredivisie zit momenteel zonder contract. Onder hen bevinden zich meerdere (voormalig) internationals met een flinke dosis ervaring. Omdat zij transfervrij zijn, kunnen zij ook na het verstrijken van de deadline nog worden vastgelegd, zo weet ESPN op te sommen. Als Ajax nog ervaring zoekt, liggen er dus behoorlijk wat buitenkansjes op de markt.

Jasper Cillessen

De 37-jarige doelman vertrok bij N.E.C. en wacht nog op een nieuwe club. Sparta toonde interesse, maar koos uiteindelijk voor Michael Brouwer.

Hans Hateboer

De 32-jarige rechtsback is transfervrij na zijn vertrek bij Stade Rennes. Hij speelde vorig seizoen op huurbasis voor Olympique Lyon en heeft contact gehad met FC Groningen.

Riechedly Bazoer

De 29-jarige verdediger/middenvelder is beschikbaar nadat hij Konyaspor verliet. Bazoer kwam onlangs nog in actie op het WK met Curaçao.

Xandro Schenk

De 33-jarige verdediger heeft een flinke internationale ervaring en speelde onder meer in Bulgarije, Indonesië en Spanje. Hij lijkt voorlopig voor amateurclub MASV te kiezen.

Tyrell Malacia

De 27-jarige linksback is sinds zijn vertrek bij Manchester United clubloos. Hij houdt zich fit en droomt nog van Oranje: "Zeker weten. Het EK komt eraan, het WK ook. Dat zijn zeker dingen waar ik naar uitkijk."

Mark Diemers

De middenvelder kon geen akkoord bereiken met SC Cambuur over een nieuw contract. Een terugkeer sluit hij niet uit: "Ze kunnen me altijd bellen."

Georginio Wijnaldum

De 35-jarige voormalig international is eveneens transfervrij. Zijn zaakwaarnemer ontkende recent een overstap naar Chelsea: "Onzin, geen sprake van". Wijnaldum wil nog graag door.

Mounir El Allouchi

De 31-jarige middenvelder vertrok bij Willem II, ondanks een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie.

Queensy Menig

De voormalig aanvaller van Ajax, PEC Zwolle en FC Twente is transfervrij na zijn vertrek bij Sivasspor.

Luuk de Jong

De 36-jarige spits herstelt van een zware blessure. Hij is nog altijd clubloos en twijfelt over zijn toekomst.

Amourricho van Axel Dongen

De 21-jarige aanvaller zag zijn contract bij Ajax op de slotdag worden ontbonden en is daardoor transfervrij.