Geschreven door Jordi Smit 04 mrt 2020 om 22:03

© Proshots

Ajax is er niet in geslaagd om de finale van de KNVB Beker te bereiken. Het elftal van Erik ten Hag wist niet van FC Utrecht te winnen en leed een 2-0 nederlaag.

Wijzigingen

De oefenmeester besloot na de thuiswedstrijd tegen AZ in te grijpen. De Amsterdammers speelden zondag onthutsend zwak, waardoor de trainer twee spelers op de bank besloot te zetten. Carel Eiting en Perr Schuurs werden het kind van de rekening. Ten Hag besloot Edson Álvarez en Jurgen Ekkelenkamp de kans te geven zichzelf in het bekerduel te laten zien.

Onrustig

Ajax begon aardig aan de openingsfase, al was de eerste kans voor FC Utrecht. Kerk was aan de rechterkant veel sneller dan Álvarez en kon zo de bal volkomen vrij voorgeven. Daar stond Gustafson om de bal binnen te lopen, maar hij miste het doel. In het vervolg van de wedstrijd kwam Ajax steeds dichter bij het strafschopgebied van FC Utrecht, maar lukte het de Amsterdammers niet om de beslissende pass te geven.

Promes, Ekkelenkamp en Van de Beek kwamen veelvuldig aan de bal, maar elke keer lukte het niet om de trekker over te halen. Dat lukte aan de andere kant wel. Een gevaarlijke aangesneden vrije trap van FC Utrecht kwam na ruim een half uur op het hoofd van Van de Streek die volkomen vrij inkopte: 1-0. Een aderlating voor de Amsterdammers die vervolgens nog onrustiger gingen voetballen. Via Gustafson leek de thuisploeg zelfs op 2-0 te komen, maar de middenvelder miste doel. In de laatste minuten schoot Dest nog op doel, maar hij werkte de bal hoog over.

Onzorgvuldig

De Amsterdammers werden na rust direct gevaarlijk. Een scherp aangesneden vrije trap van Ziyech werd eerst nog weggekopt, maar een minuut later was Ajax opnieuw gevaarlijk. Vele Ajacieden lukte het echter niet om de trekker over te halen. Dat deed Blind uiteindelijk wel, maar zijn poging ging naast. De bezoekers lukten het maar niet om door te verdediging van FC Utrecht te combineren en werden daardoor uitsluitend gevaarlijk met afstandsschoten. Zo draaide Promes aan de linkerkant naar binnen en schoot hij in de korte hoek. Zoet kon echter eenvoudig redden.

Na een uur spelen kreeg Ajax een flinke tik te verwerken. Van de Streek ontving de bal in het strafschopgebied en draaide naar zijn linkerbeen. Vervolgens maakte Álvarez een ongelukkige sliding, waarmee hij de middenvelder neerhaalde. Kuipers wees resoluut naar de stip, waarna Gustafson koelbloedig raak schoot: 2-0. Ten Hag probeerde vervolgens nog voor verandering te zorgen door Huntelaar in de ploeg te brengen, maar de Amsterdammers leken niet sterk genoeg om het duel te kantelen. Daarmee is Ajax binnen een week zowel uitgeschakeld in de Europa League als in de KNVB Beker.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Álvarez (81′. Marin), Blind, Tagliafico; Van de Beek, Martínez, Ekkelenkamp (69′. Huntelaar); Ziyech, Tadic, Promes (81′. Danilo)