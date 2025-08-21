Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax kan optie Matic doorstrepen; Serviër onderweg naar Italië'

Gijs Kila
bron: Sky Italia
Nemanja Matic
Nemanja Matic Foto: © Pro Shots

Ajax vist vooralsnog achter het net in de zoektocht naar een ervaren controleur. De terugkeer van Edson Álvarez lijkt van de baan, terwijl de kansen op de komst van Nemanja Matic met de dag kleiner worden.

Volgens Sky Italia heeft de Servische routinier inmiddels serieuze gesprekken gevoerd met Sassuolo, waar trainer Fabio Grosso hem ziet als een belangrijke leider binnen zijn jonge selectie.

Matic is transfervrij nadat hij zijn contract bij Olympique Lyon liet ontbinden, maar denkt nog niet aan stoppen. Ajax houdt hem nadrukkelijk in de gaten, maar moet rekening houden met concurrentie uit de Serie A en het feit dat een concreet voorstel uit Amsterdam nog op zich laat wachten.

De hoop was aanvankelijk gevestigd op Álvarez, die eerder met veel succes in de Johan Cruijff ArenA speelde. Ajax wilde hem graag voor een seizoen huren als vervanger van Jordan Henderson, maar het hoge salaris van de Mexicaan en de komst van Fenerbahçe gooiden roet in het eten.

Gerelateerd:
Sjoerd Mossou

Mossou: "Zelfs Ajax was toen vrijwel nooit helemaal uitverkocht"

0
Mitchell Dijks

Dijks maakt schitterende transfer: "Wel een traantje gelaten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd