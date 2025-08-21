'Ajax kan optie Matic doorstrepen; Serviër onderweg naar Italië'

Ajax vist vooralsnog achter het net in de zoektocht naar een ervaren controleur. De terugkeer van Edson Álvarez lijkt van de baan, terwijl de kansen op de komst van Nemanja Matic met de dag kleiner worden.

Volgens Sky Italia heeft de Servische routinier inmiddels serieuze gesprekken gevoerd met Sassuolo, waar trainer Fabio Grosso hem ziet als een belangrijke leider binnen zijn jonge selectie.

Matic is transfervrij nadat hij zijn contract bij Olympique Lyon liet ontbinden, maar denkt nog niet aan stoppen. Ajax houdt hem nadrukkelijk in de gaten, maar moet rekening houden met concurrentie uit de Serie A en het feit dat een concreet voorstel uit Amsterdam nog op zich laat wachten.

De hoop was aanvankelijk gevestigd op Álvarez, die eerder met veel succes in de Johan Cruijff ArenA speelde. Ajax wilde hem graag voor een seizoen huren als vervanger van Jordan Henderson, maar het hoge salaris van de Mexicaan en de komst van Fenerbahçe gooiden roet in het eten.