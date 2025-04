Ajax kan rekenen op terugkeer huurling, club omzeilt koopoptie

Forbs werd vorige zomer door Ajax op huurbasis naar Wolverhampton Wanderers gestuurd. De Telegraaf maakte destijds melding van een speciale clausule in het huurcontract van de vleugelaanvaller. Als de 21-jarige Portugees minimaal tien wedstrijden in de Premier League in de basis zou beginnen, zou de Engelse club hem na dit seizoen verplicht voor 13,5 miljoen moeten overnemen van Ajax.

Vooralsnog kwam Forbs slechts één keer vanuit de basis in actie voor de nummer zeventien van de Premier League. Dat was begin oktober in de wedstrijd tegen Brentford. Met nog acht wedstrijden te gaan gaat de grens van minimaal tien wedstrijden dus sowieso niet gehaald worden. De kans lijkt klein dat Wolves alsnog zaken wil doen met Ajax, Forbs kreeg verder slechts acht korte invalbeurten. Hij ligt nog tot medio 2028 vast in Amsterdam.