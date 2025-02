Ajax kan rekening verwachten: 'Antony eist 363 duizend euro'

"De KNVB-arbitragecommissie geeft de Braziliaan deels gelijk, maar om vast te stellen welk boetebedrag redelijk is, wil de arbitragecommissie weten of hij toestemming had van toenmalig trainer Alfred Schreuder", schrijft VI-verslaggever Tom Knipping.

Aan het einde van de transferwindow in 2022 werd Antony verkocht aan Manchester United. In overleg kreeg Antony in eerste instantie vrij, maar moest zich daarna wel weer melden voor de groepstraining. "Volgens Ajax was dat niet gebeurd", aldus Knipping. "Antony weigerde met de ploeg mee te trainen en schond daarmee de afspraken in het contract."

Later die week ontbrak Antony opnieuw bij twee gezamenlijke trainingen. "Volgens Ajax was het logisch om steeds zwaardere sancties op te leggen, aangezien de eerste boete geen effect had", schrijft Knipping. "Zo kwam de rekening in totaal neer op ruim 363 duizend euro, oftewel drie netto maandsalarissen voor het missen van drie sessies in zijn laatste week bij Ajax."

Antony, momenteel verhuurd aan Real Betis, accepteerde de boete niet en stapte onlangs naar de arbitragecommissie om dit geld terug te eisen. "De arbitragecommissie heeft nu uitspraak gedaan en noemt vijftigduizend euro voor het missen van één groepstraining bovenmatig, laat staan de hogere boetes die Ajax daarna heeft uitgedeeld", aldus Knipping.

"Voordat de arbitragecommissie een definitief besluit zal nemen over welke boete redelijk is, krijgt Antony de gelegenheid om aan te tonen dat hij toestemming had van Schreuder", meldt Knipping. "Hoe dan ook lijkt vast te staan dat Ajax een rekening kan verwachten van de buitenspeler, want de arbitragecommissie verklapt in zijn vonnis wel alvast dat de opgelegde boetes buitensporig zijn en gematigd zullen worden."