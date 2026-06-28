'Ajax kan slechts vijftien procent van salaris Ter Stegen betalen'

Marc-André ter Stegen wordt door het Spaanse SPORT nog steeds in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Ajax. De doelman van FC Barcelona zou zelf al contact hebben gehad met Jordi Cruijff en trainer Míchel om zijn interesse in een transfer naar Amsterdam kenbaar te maken.

Volgens de krant staan alle partijen in principe achter een deal, maar vormt de financiële kant nog altijd het grootste obstakel. Vooral het hoge salaris van de Duitse keeper zorgt voor complicaties.

"Marc-André ter Stegen hoopt zich volgende week bij de selectie van Ajax aan te sluiten, maar daarvoor is nog wel de definitieve goedkeuring van FC Barcelona nodig", schrijft SPORT. "Alle betrokken partijen zijn het eens over het einddoel: Ter Stegen moet naar Ajax. De manier waarop de transfer financieel moet worden ingevuld, zorgt echter voor de problemen."