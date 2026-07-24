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'Ajax kan speler van 20 miljoen slijten: Sutalo in de belangstelling'

Stefan
Josip Sutalo
Josip Sutalo Foto: © Pro Shots

Josip Sutalo staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Portugese Benfica. De centrale verdediger zou in beeld zijn om Antonio Silva te vervangen, die in beeld is bij het Engelse Bournemouth.

Benfica zou nadrukkelijk belangstelling hebben getoond voor Sutalo, zo weet Bruno Andrade te vertellen in de uitzending van de Portugese tak van CNN. De Portugese topclub zou snel willen handelen en de Kroatische verdediger van Ajax willen overnemen.

Sutalo heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028 en het is nog niet bekend welke transfersom de Amsterdammers zouden willen vangen voor de speler. Medio 2023 vertrok Sutalo bij Dinamo Zagreb en streek hij neer bij Ajax, dat ruim 20 miljoen euro voor hem betaalde. In de Johan Cruijff Arena werd hij ook basisspeler, maar helemaal onomstreden zou Sutalo nooit worden.

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