'Ajax kan terugkeer van Edson Alvarez naar Amsterdam vergeten'

Ajax lijkt deze winter geen kans te maken op een terugkeer van Edson Álvarez. Volgens het Algemeen Dagblad is de bereidheid bij Fenerbahçe om mee te werken aan een tijdelijke overstap minimaal, waardoor een deal zeer onwaarschijnlijk is.

Na het Champions League-duel met Villarreal reisde directeur voetbalzaken Marijn Beuker door naar Turkije om gesprekken te voeren over mogelijke versterkingen. Daarbij werd ook gesproken met mensen uit de omgeving van Álvarez, die na het vertrek van Jordan Henderson in beeld kwam als mogelijke oplossing voor het middenveldprobleem in Amsterdam.

De realiteit is echter dat Fenerbahçe geen intentie heeft om de Mexicaanse international te laten gaan. Álvarez is een vaste waarde in Istanbul en de clubleiding ziet geen reden om hem tussentijds te laten vertrekken. Zelfs de mogelijke komst van N’Golo Kanté verandert niets aan die houding.