Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax kan terugkeer van Edson Alvarez naar Amsterdam vergeten'

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Edson Álvarez
Edson Álvarez Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt deze winter geen kans te maken op een terugkeer van Edson Álvarez. Volgens het Algemeen Dagblad is de bereidheid bij Fenerbahçe om mee te werken aan een tijdelijke overstap minimaal, waardoor een deal zeer onwaarschijnlijk is.

Na het Champions League-duel met Villarreal reisde directeur voetbalzaken Marijn Beuker door naar Turkije om gesprekken te voeren over mogelijke versterkingen. Daarbij werd ook gesproken met mensen uit de omgeving van Álvarez, die na het vertrek van Jordan Henderson in beeld kwam als mogelijke oplossing voor het middenveldprobleem in Amsterdam.

De realiteit is echter dat Fenerbahçe geen intentie heeft om de Mexicaanse international te laten gaan. Álvarez is een vaste waarde in Istanbul en de clubleiding ziet geen reden om hem tussentijds te laten vertrekken. Zelfs de mogelijke komst van N’Golo Kanté verandert niets aan die houding.

Gerelateerd:
Oleksandr Zinchenko

'Ajax kijkt ook naar alternatieven voor Oleksandr Zinchenko'

0
Bounida, Konadu en Mokio zijn blij na een zege in de Johan Cruijff Arena

'Go Ahead Eagles klopt aan bij Ajax voor transfer van talent'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Edson Alvarez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties