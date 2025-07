Ajax kan toptalent houden na enorme wending: "Meest waarschijnlijk"

De kans lijkt aannemelijk dat Abdellah Ouazane dit seizoen toch te bewonderen is in het Ajax-shirt. De talentvolle middenvelder leek de overstap te maken van Amsterdam naar Real Madrid, maar die deal ging uiteindelijk niet door. Volgens Diario AS kan de Nederlandse club daar nu van profiteren.

Het Spaanse medium schrijft dat de 16-jarige Ouazane de medische keuring niet doorstaan heeft bij De Koninklijke. "Terug naar Ajax? Wie weet." De Eredivisionist zou ook de afgelopen weken nog pogingen gedaan hebben om de middenvelder in Amsterdam te houden, maar hij wilde per se naar Real. Gesprekken met John Heitinga konden daar ook niets aan veranderen, maar nu liggen er dus kansen.

Of Ajax nog een nieuwe poging gaat wagen om het talent aan de club te binden, is niet bekend. Toch lijkt de kans groot volgens Diario AS. "Hopen dat ze nu gul zullen zijn en hem ondanks alles weer verwelkomen, is niet uitgesloten. En het is op dit moment de meest waarschijnlijke optie."