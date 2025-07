'Ajax kan tweede bod verwachten': "Farioli is verliefd geworden"

Taylor is niet de enige die vorig seizoen opviel bij de Italiaanse oefenmeester. "Farioli zag drie spelers van Ajax echt als versterkingen voor zijn nieuwe selectie bij Porto. Taylor, Jordan Henderson en Josip Sutalo had hij omcirkeld", vertelt Inan in de AD Voetbalpodcast. "Op Taylor is een bod uitgebracht, maar dat is door Alex Kroes van tafel geveegd. Wat je zo te horen krijgt, is dat Porto dat niet opgeeft. Met het geld van Francisco Conceiçao schijnen ze een nieuw bod uit te willen brengen op Taylor."

Het eerste bod kwam naar verluidt niet eens in de buurt van de vraagprijs van Ajax en Inan weet niet of de tweede aanbieding wel genoeg gaat zijn. "Dat valt te betwijfelen. Ajax lijkt met minder dan 25 miljoen geen genoegen te nemen voor Taylor", weet de clubwatcher. "Het eerste bod was rond de vijftien miljoen dus daar zal nog fors wat bij moeten. Los van de vraag of Taylor uiteindelijk zelf wil natuurlijk."

Wat Farioli betreft mag FC Porto ver gaan voor de Oranje-international. "Taylor is eigenlijk de speler op wie hij een beetje verliefd is geworden bij Ajax. Als Farioli het seizoen omschreef, dan kwam hij ook steeds weer voorbij. Hoe hij hem getransformeerd heeft en als toonbeeld van de strijdlust en passie", besluit Inan.